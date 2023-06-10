"Денвер" третий раз обыграл "Майами" в финале сезона НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НБА, плей-офф, финал

"Майами" – "Денвер" – 95:108 (21:20, 30:35, 22:31, 22:22); серия – 1:3

Стартовая четверть прошла на равных. "Наггетс" попытались уйти в отрыв и в какой-то момент имели 7-очковое преимущество. Но на исходе игрового отрезка гости из штата Колорадо свой гандикап растеряли. "Хит" даже минимально вышел вперед.

До середины второй 12-минутки команды держались рядом. Несколько раз счет был ничейным, но постепенно "Денвер" захватил инициативу полностью. Как следствие, на большой перерыв гости ушли с четырьмя пунктами преимущества.

Тенденция продолжилась в третьей четверти. "Наггетс" с боями увеличивали свое преимущество и обеспечили более-менее спокойные финальные 12 минут. Там денверцы вышли на рубеж +17 и благородно позволили "Майами" немного исправить негативную статистику.

Тем не менее, "Хит" потерпели третье поражение в серии до четырех побед. Теперь каждый следующий матч может стать последним в случае победы "Денвера". Ближайший поединок состоится в ночь на вторник, 13 июня, в Колорадо.