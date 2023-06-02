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"Денвер" повів у фінальній серії НБА проти "Маямі"

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Денвер, П'ятниця 02 червня 2023 10:12
"Денвер" повів у фінальній серії НБА проти "Маямі" Фото: Джиммі Батлера (в центрі) "Наггетс" нейтралізували (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Домашньою перемогою "Денвер Наггетс" розпочався фінал плей-офф Національної баскетбольної асоціації проти "Маямі Гіт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, фінал

"Денвер" – "Маямі" – 104:93 (29:20, 30:22, 25:21, 20:30); серія – 1:0

Господарі паркету поставили на активний старт. Із перших хвилин денверці рішуче взялися вибудовувати власну перевагу. Як наслідок, за підсумками стартової чверті "Наггетс" вдалося відірватися на 9 пунктів.

"Маямі" спробував нав'язати конкуренцію у другій 12-хвилинці. Флоридцям вдалося трохи скоротити відставання. Утім, "Денвер" знову додав обертів і пішов на велику перерву з гандикапом +17.

Більш-менш рівною стала третя чверть. Вочевидь, "Наггетс" почали грати з огляду на рахунок. Та навіть робота в такому економ-режимі дозволила "привезти" гостям ще 4 пункти переваги. Адебайо та компанія фактично "ввімкнулися" лише в останні 12 хвилин.

Вигравши старт, коли вдалося зменшити відрив до дев'яти очок, "Маямі" повернувся до гри. Однак, це враження виявилося хибним. Ближче психологічної межі 10-ти пунктів надалі "Денвер" флоридців так і не підпустив. Отже, "Наггетс" повели в серії до чотирьох перемог. Другий матч відбудеться у ніч проти понеділка.

Найрезультативнішим у матчі став лідер "Денвера" Нікола Йокіч. Серб знову оформив тріпл-дабл – 27 очок, 10 підбирань і 14 передач. Трохи гірше виступив його опонент – центровий "Гіт" Бем Адебайо (26 пунктів, 13 підбирань і 5 асистів).

До слова, раніше "Детройт" домовився з новим тренером про рекордний контракт.

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