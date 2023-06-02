"Денвер" повел в финальной серии НБА против "Майами"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НБА, плей-офф, финал

"Денвер" – "Майами" – 104:93 (29:20, 30:22, 25:21, 20:30); серия – 1:0

Хозяева паркета поставили на активный старт. С первых минут денверцы решительно принялись выстраивать собственное преимущество. Как следствие, по итогам стартовой четверти "Наггетс" удалось оторваться на 9 пунктов.

"Майами" попытался навязать конкуренцию во второй 12-минутке. Флоридцам удалось немного сократить отставание. Впрочем, "Денвер" снова прибавил обороты и ушел на большой перерыв с гандикапом +17.

Более-менее ровной стала третья четверть. Очевидно, "Наггетс" начали играть по счету. Но даже работа в таком эконом-режиме позволила "привезти" гостям еще 4 пункта преимущества. Адебайо и компания фактически "включились" только в последние 12 минут.

Выиграв старт, когда удалось сократить отрыв до девяти очков, "Майами" вернулся в игру. Однако это впечатление оказалось ложным. Ближе психологического предела в 10 пунктов в дальнейшем "Денвер" флоридцев так и не подпустил. Итак, "Наггетс" повели в серии до четырех побед. Второй матч состоится в ночь на понедельник.

Самым результативным в матче стал лидер "Денвера" Никола Йокич. Серб снова оформил трипл-дабл – 27 очков, 10 подборов и 14 передач. Несколько хуже выступил его оппонент – центровой "Хит" Бэм Адебайо (26 пунктов, 13 подборов и 5 ассистов).