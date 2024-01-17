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Денні морози та сніг. Синоптик розповіла, де розгуляється справжня зима сьогодні

Україна, Середа 17 січня 2024 07:00
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Денні морози та сніг. Синоптик розповіла, де розгуляється справжня зима сьогодні Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 17 січня, в Україні знову вдарять морози. Правда, сильніше вони будуть вночі, а вдень слабшатимуть, але трохи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"17 січня знову похолодання, але короткочасне. Вдень -3...-8 градусів, у південній частині 0....+4 градуси", - розповіла вона.

Ожеледиця та вітер

Оскільки сильніше підмерзне, то й посилиться ожеледиця. У західних областях сильні пориви південного та південно-східного вітру! На півночі - рвучкий, загалом - помірний.

Опади

Сьогодні в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, тому істотні опади малоймовірні.

"І лише в західних областях місцями можливий незначний сніг", - констатувала Діденко.

Погода у Києві

У Києві 17 січня очікується похолодання. Вдень до -3....-6 градусів. Буде без опадів, але з поривчастим вітром.

Похолодання 17-18 січня

Як повідомлялось, у середу у більшості областей України очікується посилення морозу. Синоптик прогнозувала низьку температуру повітря вночі проти 18 січня.

Зазначається, що на цьому тижні найхолоднішими будуть, скоріш за все, 17 січня та ніч 18 січня.

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