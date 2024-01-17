Дневные морозы и снег. Синоптик рассказала, где разгуляется настоящая зима сегодня

Сегодня, 17 января, в Украине снова ударят морозы. Правда, сильнее они будут ночью, а днем будут ослабевать, но немного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"17 января снова похолодание, но кратковременное. Днем -3...-8 градусов, в южной части 0....+4 градуса", - рассказала она.

Гололед и ветер

Поскольку сильнее подмерзнет, то и усилится гололед. В западных областях сильны порывы южного и юго-восточного ветра! На севере - порывистый, в общем - умеренный.

Осадки

Сегодня в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, потому существенные осадки маловероятны.

"И только в западных областях местами возможен небольшой снег", - констатировала Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 17 января ожидается похолодание. Днем до -3...-6 градусов. Будет без осадков, но с порывистым ветром.

Похолодание 17-18 января

Как сообщалось, в среду в большинстве областей Украины ожидается усиление мороза. Синоптик прогнозировала низкую температуру воздуха в ночь на 18 января.

Отмечается, что на этой неделе самыми холодными будут, скорее всего, 17 января и ночь 18 января.