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Денисова прибыла в колонию к Сенцову

НовостиОбщество    15.06.2018 - 10:11
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен посетит Сенцова в российском Лабытнанги

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, в которой отбывает наказание украинский политзаключенный Олег Сенцов. Об этом сообщает "112 Украина".

Сообщается, что Денисова прибыла в колонию в российском Лабытнанги, где в соответствии с достигнутыми соглашениями встретится с режиссером Сенцовым.

Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию по Сенцову. Европейские депутаты выразили солидарность с режиссером , который 14 мая 2018 года объявил голодовку, чтобы добиться освобождения политзаключенных в России. В резолюции также указано, что приговор Сенцову основывается на полученных в результате пыток показаниях.

 

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Теги публикации: Олег Сенцов, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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