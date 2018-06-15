Денисова прибыла в колонию к Сенцову

Омбудсмен посетит Сенцова в российском Лабытнанги

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, в которой отбывает наказание украинский политзаключенный Олег Сенцов. Об этом сообщает "112 Украина".

Сообщается, что Денисова прибыла в колонию в российском Лабытнанги, где в соответствии с достигнутыми соглашениями встретится с режиссером Сенцовым.

Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию по Сенцову. Европейские депутаты выразили солидарность с режиссером , который 14 мая 2018 года объявил голодовку, чтобы добиться освобождения политзаключенных в России. В резолюции также указано, что приговор Сенцову основывается на полученных в результате пыток показаниях.