У Денисовой после декабрьского скандала появился новый представитель на Донбассе

У украинского омбудсмена Людмилы Денисовой появился новый представитель по Донецкой и Луганской областям. Им стал Константин Черников.

До этого Черников был главой Славянского районного совета Донецкой области, баллотировался на пост мэра Святогорска на местных выборах 2020 года.

Судя по его декларации, он владеет участком в селе Богородичное, а также жилым домом и еще одним участком в Славянске. Задекларировал легковой автомобиль Daewoo Gentra 2013 года выпуска. Его супруга также владеет несколькими участками.