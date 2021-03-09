У Денисовой после декабрьского скандала появился новый представитель на Донбассе

У украинского омбудсмена Людмилы Денисовой появился новый представитель по Донецкой и Луганской областям. Им стал Константин Черников.
Соответствующая информация размещена на сайте уполномоченного Верховной рады по правам человека.
До этого Черников был главой Славянского районного совета Донецкой области, баллотировался на пост мэра Святогорска на местных выборах 2020 года.
Судя по его декларации, он владеет участком в селе Богородичное, а также жилым домом и еще одним участком в Славянске. Задекларировал легковой автомобиль Daewoo Gentra 2013 года выпуска. Его супруга также владеет несколькими участками.
Напомним, в декабре 2020 года предыдущий представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский устроил драку в гостинице "Монарх" в Святогорске. Местные СМИ также опубликовали видео драки и утверждали, что тот якобы был в состоянии алкогольного опьянения.
Через несколько недель по результатам служебной проверки его уволили. Информация об инциденте подтвердилась, Лисянский устроил драку с работником гостиничного комплекса.