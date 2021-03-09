У Денісової після грудневого скандалу з'явився новий представник на Донбасі

У українського омбудсмена Людмили Денісової з'явився новий представник по Донецькій та Луганській областях. Ним став Костянтин Черніков.

До цього Черніков був головою Слов'янської районної ради Донецької області, балотувався на пост мера Святогірська на місцевих виборах 2020 року.

Судячи з його декларації, він володіє ділянкою в селі Богородичне, а також житловим будинком і ще однією ділянкою в Слов'янську. Задекларував легковий автомобіль Daewoo Gentra 2013 року випуску. Його дружина також володіє кількома ділянками.