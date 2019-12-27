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Чубаров: у Зеленского не консультировались об освобождении крымских политзаключенных

Новости » Общество     27.12.2019 - 09:22
Чубаров: у Зеленского не консультировались об освобождении крымских политзаключенных
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

В списки на обмен не попал ни один крымский политзаключенный

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Офис президента не проводил консультации относительно освобождения политзаключенных из Крыма в рамках предстоящего обмена пленными между Украиной и ОРДЛО. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в рамках предстоящего обмена не будет ни одного крымского политзаключенного.

"Офис президента Украины не провел ни одной консультации ни с Меджлисом крымскотатарского народа, ни с родственниками крымских политзаключенных по вопросам поиска возможно иных путей освобождения граждан Украины, незаконно лишенных свободы на территории временно оккупированного Крыма. Сегодня уже очевидно, что в числе тех, кого успеют обменять до конца 2019 года, не будет ни одного гражданина Украины, постоянно проживающего на территории временно оккупированного Крыма", - написал Чубаров.

Напомним, обмен пленными между Киевом и ОРДЛО по формуле "всех установленных на всех установленных" должен состояться 29 декабря. Обмен пройдет на контрольном пункте пропуска "Майорск". Украина и "республики" Донбасса передадут друг другу около 200 пленных.

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