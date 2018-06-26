Денисова заявила о противоречивых данных о состоянии Сенцова

Сенцов уже 44 дня голодает в российской тюрьме

Относительно состояния здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова и его голодовки поступает противоречивая информация. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

В частности, 22 июня глава совета при президенте РФ Михаил Федотов заверил, что Сенцов якобы согласился принимать смесь для специализированного питания Nitridrink. Однако на следующий день адвокат Сенцова отметил, что его подзащитный написал заявление о согласии на прием смеси в случае нового кризиса и по заключению врачей. Однако он ее не принимает.

"Вся эта противоречивая информация заставляет относиться к ней с большим недоверием. Очевидно только то, что от нас скрывают истинное состояние здоровья Олега…Требую немедленного доступа к человеку, который 44 дня голодает и сейчас находится на грани жизни и смерти", - отметила Денисова.

Сьогодні 44-й день голодування Олега Сенцова. В інформації, яка надходить про стан його здоров’я - суцільні розбіжності.... Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 25 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова президенту России Владимиру Путину.