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Денисова заявила, что омбудсмен РФ имеет ограниченный мандант и не может принимать решения

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 16:54
Фото: Людмила Денисова на встрече с европейским омбудсменом (facebook.com/denisovaombudsman)
Фото: Людмила Денисова на встрече с европейским омбудсменом (facebook.com/denisovaombudsman)

Денисова подчеркнула, что Украина настаивает на обмене украинских политзаключенных на российских заключенных

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова имеет ограниченный мандант и не может принимать решения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

Так, сегодня Денисова провела встречу с директором офиса комиссара Совета Европы по правам человекаИзиль Гашет, в ходе которой обсуждался вопрос украинских политзаключенных, а также ненадлежащие условия их незаконного содержания.

"Сотрудничество с омбудсменом РФ госпожой Москальковой на протяжении 7 месяцев говорит о том, что она не является моим "визави" в полном смысле этого слова. Она имеет ограниченный мандант, который не предоставляет ей возможности принять решение относительно реализации договоренностей между двумя президентами. Еще в июне они договорились о взаимных синхронных посещениях заключенных в Украине и в РФ. И у меня есть для этого полномочия, предоставленные президентом Украины. Но омбудсмен РФ не тот человек и не имеет такого мандата, чтобы могла решить этот вопрос", - написала она.

Кроме того, Денисова отметила, что Украина настаивает на обмене украинских политзаключенных на российских заключенных. Она также добавила, что процесс не сдвинулся с мертвой точки из-за нежелания РФ.

Денисова заявила, что омбудсмен РФ имеет ограниченный мандант и не может принимать решения

Напомним, ранее Денисова заявляла о намерении обсудить с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом незаконное удержание Россией украинских политзаключенных.

Также Денисова заявляла, что РФ предоставляет устаревшую информацию о состояние здоровья украинских политзаключенных.

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