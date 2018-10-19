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Денісова заявила, що омбудсмен РФ має обмежений мандант і не може приймати рішення

Новини » Надзвичайні події    19.10.2018 - 16:54
Фото: Людмила Денісова на зустрічі з європейським омбудсменом (facebook.com/denisovaombudsman)
Фото: Людмила Денісова на зустрічі з європейським омбудсменом (facebook.com/denisovaombudsman)

Денісова наголосила, що Україна наполягає на обміні українських політв’язнів на російських ув’язнених

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що омбудсмен Російської Федерації Тетяна Москалькова має обмежений мандант і не може приймати рішення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денісової у Facebook.

Так, сьогодні Денісова провела зустріч із директором офісу комісара Ради Європи з прав людини Ізіль Гашет, у ході якої обговорювалося притання українських політв’язнів, а також неналежні умови їх незаконного утримання.

"Співпраця з Омбудсменом РФ пані Москальковою упродовж 7 місяців говорить про те, що вона не є моїм "візаві" у повному сенсі цього слова. Вона має обмежений мандант, який не надає їй можливості прийняти рішення щодо реалізації домовленостей між двома президентами. Ще у червні вони домовилися про взаємні синхронні відвідування в’язнів в Україні і в РФ. І у мене є для цього повноваження, надані президентом України. Та Омбудсман РФ не та людина і не має такого мандату, щоб могла вирішити це питання", - написала вона.

Крім того, Денісова наголосила, що Україна наполягає на обміні українських політв’язнів на російських ув’язнених. Вона також додала, що процес не зрушився з мертвої точки через небажання РФ.

Денісова заявила, що омбудсмен РФ має обмежений мандант і не може приймати рішення

Нагадаємо, раніше Денісова заявляла про намір обговорити з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом незаконне утримання Росією українських політв’язнів

Також Денісова заявляла, що РФ надає застарілу інформацію про стан здоров'я українських політв'язнів.

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