ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У двух украинских политзаключенных существенно ухудшилось здоровье, - Денисова

Новости » Общество     27.02.2020 - 13:50
У двух украинских политзаключенных существенно ухудшилось здоровье, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)

Состояние здоровья ухудшилось в политзаключенных Смаилова и Умерова

В украинских политзаключенных Эдема Смаилова и Шабана Умерова, которых незаконно удерживают в Российской Федерации, существенно ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

По данным Денисовой, политзаключенный Умеров, у которого хронические проблемы с сердцем, жалуется на сильную сердечную боль, усиливающуюся в вечернее время. Обострение болезни может привести к инфаркту.

В Исмаилова из-за ненадлежащих условий содержания в СИЗО обострился хронический гайморит. Также администрация учреждения, отмечает омбудсмен, игнорирует обращения Исмаилова о предоставлении очков.

Денисова требует от российского омбудсмена Татьяны Москальковой должным образом отреагировать на нарушения прав украинцев, срочно принять меры с целью их восстановления и поспособствовать полному медицинскому обследованию обоих политзаключенных.

"Прошу представителей международных правозащитных организаций и миссий принять действенные меры для восстановления прав незаконно удерживаемых граждан Украины и не допускать их нарушения", - добавила она.

У двух украинских политзаключенных существенно ухудшилось здоровье, - Денисова

Напомним, ранее Денисова сообщала, что украинскому политзаключенному Владимиру Якименко угрожает изнасилованием администрация российской тюрьмы. Политзаключенный неоднократно обращался к украинскому омбудсмену и представителей дипломатических учреждений Украины.

Местонахождение политзаключенной Долгополой в РФ неизвестно, - Денисова Украинский политзаключенный Стогний вышел из тюрьмы, - Денисова
Новости Украины Денисоваполитзаключенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь