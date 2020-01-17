Денисова заявила о нарушении прав украинских политзаключенных в России

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в международные органы по правам человека в связи с нарушением прав украинских политзаключенных, которые содержатся в российских тюрьмах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

По ее словам, нарушены права политзаключенных Рустама Шейхалиева, Владлена Абдулкадырова, Олега Приходько, Тофика Абулгазиева и Джемиля Гафарова.

"Рустам Шейхалиев, Владлен Абдулкадыров - помещены в психиатрическую больницу, Олега Приходько - изолированно от внешнего мира, Тофик Абдулгазиев и Джемиль Гафаров - оставлены умирать в СИЗО", - сообщила Денисова.

Омбудсмен обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишелю Бачелету, председателю ОБСЕ Эди Рама, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, а также к представителям всех дипломатических миссий с призывом отреагировать на факты нарушений прав граждан Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации возбудила новое уголовное дело против украинского активиста Олега Приходько. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Также РБК-Украина писало, что в России удерживаются за решеткой только по "крымским делам" как минимум 89 человек. Среди осужденных 65 крымских татар.