Денисова заявила о нарушении прав политзаключенного Захтея в Крыму

В оккупированном Крыму нарушены права осужденного по делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Дениса в Facebook.

Как сообщила Денисова, Захтею сотрудники исправительной колонии №1 России по Республике Крым и Севастополю не оказывают необходимую медицинскую помощь, несмотря на ухудшение состояния здоровье.

"Указанные факты противоречат гарантированным нормам ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных экономическим и социальным советом ООН", - написала омбудсмен.

Денисова обратилась к уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой принять меры в содействии проведения полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить квалифицированную медицинскую помощь украинскому политзаключенному.

Напомним, Андрей Захтей был приговорен к 6,5 годам колонии в аннексированном Крыму в феврале 2018 года. Его призвали виновным в якобы подготовке диверсии, незаконном обороте оружия или боеприпасов, а также в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов.

Ранее об ухудшении здоровья Захтея заявила его жена. По ее словам, у него обострились хронические заболевания.