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У осужденного по делу "украинских диверсантов" Захтея ухудшилось состояние здоровья

Новости » Общество     14.11.2019 - 15:23
У осужденного по делу "украинских диверсантов" Захтея ухудшилось состояние здоровья
Фото: Андрей Захтей (twitter.com/KRYMSOS)

Специализированной помощи в колонии нет

У осужденного по делу "украинских диверсантов" в оккупированном Крмыму украинца Андрея Захтея ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам его жены, которая недавно посетила Захтея в колонии №1 Симферополя, у него обострились хронические заболевания.

"Привезла ему всякие лекарства, таблетки. Сейчас у него все хронические заболевания обострились. Одна "болячка" тянет за собой другие. От гайморита накачались головные боли. Со спиной проблемы: травмирован позвоночник. Мучают боли, и от этого немеют руки и ноги. Зубы - кошмар. До свободы хоть бы сохранились пару зубов", - рассказала Оксана Захтей.

По ее словам, в колонии Захтею дают обезболивающие "но специализированной помощи нет".

Напомним, в 16 февраля 2018 года "суд" в аннексированном Крыму приговорил Захтея к 6 с половиной годам колонии. Оккупационные власти признали его якобы виновным в подготовке диверсии, незаконном обороте оружия или боеприпасов, а также в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов.

Захтея задержали на полуострове в августе 2016 года. Украинская сторона утверждала, что его похитили вместе с другим украинцем Евгением Пановым, после чего вывезли в Крым, где им, кроме всего прочего, инкриминировали якобы работу на Главное управление разведки Минобороны Украины.

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