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Денісова заявила про порушення прав політв'язня Виговського

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 16:45
Денісова заявила про порушення прав політв'язня Виговського
Фото: Валентин Виговський (hromadske.ua)

Щодо порушень прав Виговського Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини РФ

В Російській Федерації порушили права українського політв'язня Валентина Виговського. Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова Facebook.

За словами Денісової, вона звернулася до уповноваженого з прав людини РФ Тетяні Москальковой з вимогами вжити заходів по відновленню відповідних умов утримання за міжнародними стандартами.

"Згідно отриманої інформації, його помістили в одиночну камеру в російській в'язниці з гіршими умовами утримання. Громадянина України містять в повній ізоляції, не даючи спілкуватися з іншими людьми. Цей факт може негативно вплинути на його психологічний стан. Крім того, співробітники пенітенціарної установи вилучили його особисті речі і креслення будинку для онкохворих", - написала Денісова.

Раніше повідомлялося, що Валентина Виговського помістили в одиночну камеру у в'язниці в Кіровської області Росії. Як повідомила сестра українського політв'язня, лист Виговського було отримано лише 21 жовтня, хоча написано було ще 7 вересня.

Нагадаємо, в 2014 році в Сімферополі був викрадений Валентин Виговський. Російська ФСБ згодом заявила про вдало проведену спецоперацію щодо підозрюваного в "шпигунстві". 5 грудня 2015 року Московський обласний суд засудив Виговського до 11 років колонії суворого режиму за "шпигунство в авіаційній сфері".

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