Денисова заявила о готовности способствовать возвращению пленных из ОРДЛО

Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова выразила свою готовность содействовать возвращению пленных украинских граждан, о которых шла речь в заявлении ОРДЛО, а также делать следующие шаги для продолжения процесса взаимного освобождения граждан без какого-либо посредничества.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Относительно заявления так называемых представителей "ДНР" и "ЛНВ" Натальи Никонорової и Владислава Дейнего сообщаю следующее: как Уполномоченный ВРУ по правам человека приветствую решение передать на подконтрольную правительству Украины территорию некоторых незаконно удерживаемых наших сограждан, ведь работа относительно освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины, которые находятся в местах несвободы на территории РФ, временно оккупированного Крыма и части Донбасса ежедневно осуществляется Офисом президента Украины, Офисом уполномоченного и представителями украинской стороны в рамках ТКГ", - написала она.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук заявил, что заявление оккупантов с ОРДЛО о передаче Украине пленных является попыткой уклониться от договоренностей. И в целом является странной ситуацией.

По словам советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению", а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если он состоится, будет организовано уполномоченными государственными органами Украины.

Как известно, сегодня СМИ так называемых "ДНР/ЛНВ" сообщили о передаче Украине пленных в одностороннем порядке. Среди них якобы женщины, пожилые люди и люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, которые не воевали в составе украинских войск.