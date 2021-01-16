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Заявление ОРДЛО о передаче пленных является попыткой давления РФ на украинскую сторону, - Арестович

Киев, Суббота 16 января 2021 17:38
Заявление ОРДЛО о передаче пленных является попыткой давления РФ на украинскую сторону, - Арестович
Фото: Алексей Арестович (facebook.com/alexey arestovich)
Автор: РБК-Украина

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе рассматривает заявление оккупантов из ОРДЛО о передаче Украине пленных как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров, а эту попытку, в свою очередь - как элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины.

Об этом написал советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в Facebook.

"Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению", а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если он состоится, будет организован уполномоченными государственными органами Украины", - написал Арестович.

По его словам, ни родственные связи, ни статус народного депутата, не является основанием для манипулирования статусом "гражданина Украины", а тем более - принудительным перемещением наших куда-либо, во фактическом взаимодействии с государственной властью страны-оккупанта.

"Взаимодействие с РФ, государством-оккупантом, осуществляется согласно нормам международного права и украинского законодательства, в рамках договоренностей, достигнутых в Нормандском формате... Любые попытки давления на нас - бесполезны, а в случае с людьми, пострадавшими от оккупантов - ещё и аморальны", - добавил Арестович.

Он также сообщил, что правоохранительные органы Украины вынесут свою оценку таким попыткам, а политическое руководство страны - свою.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что заявление оккупантов из ОРДЛО о передаче Украине пленных является попыткой уклониться от договоренностей. И в целом является странной ситуацией.

Как известно, сегодня СМИ так называемых "ДНР/ЛНР" сообщили о передаче Украине пленных в одностороннем порядке. Среди них якобы женщины, пожилые и люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, которые не воевали в составе украинских войск.

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