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Денисова завтра встретится с послами ЕС по поводу посещения политзаключенных в РФ

НовостиПолитика    01.07.2018 - 21:19
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

РФ всегда искала повод, чтобы не выполнять свои обещания перед Украиной, заявила Денисова

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова завтра, 2 июля, встретится с послами Европейского союза (ЕС) по вопросу посещения украинских политзаключенных в России. Об этом сообщает "112 Украина".

"Завтра на 14:00 я встречаюсь именно с послами Европейского союза и буду рассказывать им о своей поездке, о состоянии выполнения договоренностей между двумя президентами", - сказала Денисова.

По ее словам, двусторонние договоренности о посещении заключенных в РФ и в Украине не принесли результата из-за того, что Россия не заинтересована в этом и сделала все, чтобы сорвать этот процесс. Денисова еще раз подчеркнула, что Россия всегда искала повод, чтобы не выполнять свои обещания перед Украиной.

Напомним, ранее Денисова заявляла, что Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев. 

 

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Теги публикации: Евросоюз, Российская Федерация, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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