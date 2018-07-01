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Денисова завтра зустрінеться з послами ЄС з приводу відвідування політичних в'язнів у РФ

НовиниПолітика    01.07.2018 - 21:19
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

РФ завжди шукала привід, щоб не виконувати свої обіцянки перед Україною, заявила Денисова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова завтра, 2 липня, зустрінеться з послами Європейського союзу (ЄС) щодо питання відвідування українських політв'язнів в Росії. Про це повідомляє "112 Україна".

"Завтра на 14:00 я зустрічаюся саме з послами Європейського союзу і буду розповідати їм про свою поїздку, про стан виконання домовленостей між двома президентами", - сказала Денисова.

Вона підкреслила, що двосторонні домовленості про відвідування ув'язнених в РФ і в Україні не принесли результату через те, що Росія була не зацікавлена ​​в цьому і зробила все, щоб зірвати цей процес. Денисова ще раз підкреслила, що Росія завжди шукала привід, щоб не виконувати свої обіцянки перед Україною.

Нагадаємо, раніше Денисова заявляла, що Україна готова обміняти 23 російських ув'язнених на 23 українців.

 

 

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Теги публікації: Евросоюз, Російська Федерація, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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