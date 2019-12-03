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Денісова вимагає терміново встановити місцезнаходження Дудки і Бессарабова

Новини » Суспільство     03.12.2019 - 18:45
Денісова вимагає терміново встановити місцезнаходження Дудки і Бессарабова
Фото: Володимир Дудка та Олексій Бессарабов (колаж РБК-Україна)

Також їх необхідно забезпечити меддопомогою

Український обмудсмен Людмила Денісова звернулася до Генерального консула України в Ростові-на-Дону з вимогою терміново встановити місце перебування політв'язнів Володимира Дудки та Олексія Бессарабова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Людмили Денісової.

Денісова просить перевірити дотримання прав українців на належне утримання, а також забезпечити незалежною правовою та медичною допомогою.

"Наші співгромадяни з вересня 2019 року перебувають в процесі етапування. Як відомо, останнє відоме місце їхнього перебування - СІЗО м.Краснодара", - зазначила Денісова.

Вона додала, що сьогодні було отримано інформацію, що про чергове порушення прав політв'язнів.

"На громадян України чиниться моральний та психологічний тиск адміністрацією пенітенціарної установи, де вони утримуються", - зазначила Денісова.

Нагадаємо, в листопаді Дудку і Бессарабова етапували в сімферопольське СІЗО Москви. Повідомлялося, що незабаром їх мають розподілити в колонії для відбування покарання.

У квітні "суд" Сімферополя в аннексированном Криму виніс вирок Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову. Українців засудили до 14 років колонії суворого режиму. Їх визнали выновными у підготовці диверсій в Криму.

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