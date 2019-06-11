ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Денісова вимагає від омбудсмена РФ надати інформацію про затриманих 10 червня кримських татар

Новини » Політика    11.06.2019 - 00:25
Денісова вимагає від омбудсмена РФ надати інформацію про затриманих 10 червня кримських татар
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Після обшуків було затримано 8 громадян України

Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою сприяти забезпеченню прав затриманих 10 червня кримських татар і надати інформацію про місце їх утримання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Денісової у Facebook.

Денісова зазначила, що на вечір 10 червня було призначено "суди", які мали обрати запобіжні заходи громадянам України.

"Вже традиційно, зранку до будинків кримських татар вдерлися представники так званих правоохоронних структур окупаційної влади. Після обшуків було затримано громадян України. Сьогодні у Сімферополі "суди" обиратимуть їм міру запобіжного заходу", - написала вона.

Денісова також повідомила, що у дружини одного із затриманих після пережитого стресу на сьомому місяці вагітності розпочалися передчасні пологи.

"Я невідкладно звернулася до Уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової сприяти забезпеченню прав затриманих та надати мені інформацію про місце утримання громадян України", - наголосила український омбудсмен.

Нагадаємо, 10 червня після обшуків в будинках кримських татар в окупованих Алуштинському, Білогірському і Сімферопольському районах затримано вісім чоловіків.

Суд Криму залишив під арештом чотирьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Сейм Литви визнав депортацію кримських татар геноцидом
Новини України КримарештДенисова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся