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Денісова повідомила про масові хакерські атаки на сайт Омбудсмена

Новини » Суспільство     13.05.2020 - 16:53
Денісова повідомила про масові хакерські атаки на сайт Омбудсмена
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Кібератаки починаються відразу після повідомлення омбудсмена про українських полонених в РФ або на окупованих територіях

На офіційний сайт уповноваженого Верховної ради України з прав людини здійснюються масовані хакерські атаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову.

За її словами, системність хакерських атак простежується протягом останніх півтора років. Останні дві атаки були зафіксовані вчора, 12 травня, після повідомлення омбудсмена про підозру зараження коронавірусом українського політв'язня Сергія Бугайчука в СІЗО Росії.

"Як тільки в інформаційному просторі з'являються мої повідомлення про українських полонених і політв'язнів, що містяться на території Російської Федерації і тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму, на офіційний веб-сайт Уповноваженого ВРУ з прав людини здійснюють масовані сторонні атаки, які роблять неможливим нормальне функціонування ресурсу, а іноді призводять до його зупинки і втрати інформації", - повідомила Денісова

У зв'язку з цим омбудсмен звернулася до голови Служби безпеки України Івану Баканову з проханням почати розслідування хакерських атак.

Нагадаємо, в лютому РБК-Україна писало, що Росія використовує Україну як майданчик для випробувань кібератак, зокрема від російської групи кібернетичної загрози Gameredon. Дана група атакувала понад 5 тисяч об'єктів в Україні.

Теги Новини України Денисовакібератакаомбудсмен
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