Денисова сообщает о тяжелом состоянии политзаключенного Клыха

Денисова обратится к комиссару СЕ с просьбой посодействовать визиту к украинских политзаключенным в России

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила о тяжелом состоянии украинского политзаключенного Станислава Клыха. Об этом омбудсмен написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Только что по телефону поговорила с Тамарой Клых - мамой Станислава Клыха. Мама Станислава подтвердила, что сегодня ее сын действительно находится в психиатрической больнице... Станислава чем-то лечили, он лучше себя чувствует, но по глазам видно, что он, безусловно, очень болен. Информация из СМИ, по словам Тамары Ивановны, о хорошем самочувствии Станислава Клыха, предоставленная российским омбудсменом, устарела", - отметила уполномоченный ВР.

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Денисова подчеркнула, что украинский консул 11-12 июля будет пытаться попасть к политзаключенному.

"Беспокоит то, что Станислав попросил детские книги. Когда мать была у него 2 месяца назад, он тоже все время говорил о детстве. Уже тогда это ее насторожило. Сейчас Тамара Клых не может поехать к сыну, поскольку она сама очень плохо себя чувствует, у нее большие проблемы со здоровьем. Ей звонил украинский консул и сообщил, что 11-12 июля будет пытаться попасть к Станиславу, если его допустят. Консульство контролирует ситуацию, и слава Богу, что стало известно местонахождение Станислава", - отметила омбудсмен.

Она также сообщила, что обратится к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой посодействовать визиту к украинским политзаключенным в России.

"Тамара Клых не доверяет информации, которую получает из разных источников относительно своего сына, и поэтому очень бы хотела, чтобы меня допустили к ее сыну. Ведь доверие у нее есть только к нам, нужно чтобы мы своими глазами увидели, что там действительно происходит со Станиславом. Я еще раз обращусь к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, чтобы она способствовала моему визиту к наших политзаключенным, которые находятся в России, и, в первую очередь, к тем, кто объявил голодовку и чье состояние здоровья вызывает беспокойство. К Станиславу Клыху, Владимиру Балуху, Олегу Сенцову, Эмиру Усеину Куку", - написала Денисова.

Напомним, заключенный в России украинец Станислав Клых находится в психиатрической больнице Магнитогорска (РФ).