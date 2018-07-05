Денісова повідомляє про важкий стан політв'язня Клиха

Денісова звернеться до комісара РЄ з проханням посприяти візиту до українських політв’язнів у Росії

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про важкий стан українського політв'язня Станіслава Клиха. Про це омбудсмен написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Тільки що телефоном поговорила з Тамарою Клих - мамою Станіслава Клиха. Мама Станіслава підтвердила, що на сьогодні її син, дійсно, знаходиться у психіатричній лікарні… Станіслава чимось лікували, він краще себе почуває, але по очах видно, що він, безумовно, дуже хворий. Інформація зі ЗМІ, за словами Тамари Іванівни, про добре почуття Станіслава Клиха, надана російським омбудсменом, застаріла", - зазначила уповноважений ВР.

Фото: скрін

Денісова підкреслила, що український консул 11-12 липня намагатиметься потрапити до політв'язня.

"Турбує те, що Станіслав попросив дитячі книжки. Коли мати була у нього 2 місяці тому, він теж увесь час говорив про дитинство. Вже тоді це її насторожило. Зараз Тамара Клих не може поїхати до сина, оскільки вона сама дуже погано себе почуває, в неї великі проблеми зі здоров’ям. Їй телефонував український консул і повідомив, що 11-12 липня намагатиметься потрапити до Станіслава, якщо його допустять. Консульство контролює ситуацію, і слава Богу, що стало відоме місцезнаходження Станіслава", - зазначила омбудсмен.

Вона також поінформувала, що звернеться до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович з проханням посприяти візиту до українських політв’язнів у Росії.

"Тамара Клих не довіряє інформації, яку отримує з різних джерел щодо свого сина, і тому дуже б хотіла, щоб мене допустили до її сина. Адже довіра в неї є тільки до нас, потрібно щоб ми своїми очима побачили, що ж там дійсно відбувається зі Станіславом. Я ще раз звертатимусь до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, щоб вона посприяла моєму візиту до наших політв’язнів, які знаходяться у Росії, і, в першу чергу, до тих, хто оголосив голодування та чий стан здоров’я викликає занепокоєння. До Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Олега Сенцова, Еміра Усеїна Куку", - написала Денісова.

Нагадаємо, ув'язнений у Росії українець Станіслав Клих знаходиться у психіатричній лікарні Магнітогорська (РФ).