Денісова просить омбудсмена РФ сприяти її візиту до Сущенка

Візит Денісової до Сущенка зробить можливим візит Москалькової до Одинцова

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова просить омбудсмена Російської Федерації (РФ) Тетяну Москалькову сприяти її візиту до українського політв'язня Романа Сущенка. Про це Денісова повідомила у Facebook.

Як повідомила Денісова, Україна зняла заборону на в`їзд Москалькової в Україну, завдяки чому "вона безперешкодно в’їхала в Київ, в Посольстві РФ в Україні зустрілася із сімома громадянами, членами судна "Норд".

Тож з метою синхронного і взаємного моніторингу прав утримуваних осіб я звернулася до Уповноваженого РФ з нагальним проханням: сприяти моєму відвідуванню громадянина України Романа Сущенка, що зробить можливим її візит до Максима Одинцова", - написала вона.

Крім того, український омбудсмен просить російського надати членам українського риболовного судна ЯК-0041 Сергію Калиниченку, Руслану Скрипнику, Геннадію Отичку та Олегу Блоку мождивість прибути в Генконсульство України в Ростові-на-Дону (РФ), щоб зустрітися з нею.

Також Денісова просить Москалькову звернутися до Президента РФ Володимира Путіна із зверненням про помилування українського політв'язня Олега Сенцова.

Украінською стороною як виняток, аби виконати домовленості Президента України Петра Порошенка і Президента РФ... Опубліковано Людмилою Денісовою Вівторок, 26 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Денісова заявляла, що якщо вона не може потрапити до українських політв'язнів в Російській Федерації (РФ), то і російський омбудсмен Тетяна Москалькова не зможе потрапити до ув'язнених в Україні.