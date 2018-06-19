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Интервью

Денисова просит омбудсмена РФ о содействии в посещении Балуха, Сенцова, Клыха и Кольченко

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 17:22
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова отметила, что состояние здоровья Балуха, Сенцова, Клыха и Кольченко ухудшается

Уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова просит омбудсмена Российской Федерации Татьяну Москалькову о содействии в посещении украинских политзаключенных Владимира Балуха, Олега Сенцова, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Соответствующее письмо Денисова направила Москальковой.

"Выражаю серьезную обеспокоенность состоянием здоровья граждан Украины, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, которые проводят бессрочную голодовку, отказавшись от приема пищи: Владимира Балуха, Олега Сенцова, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По имеющимся у меня данным, состояние их здоровья ухудшается. Учитывая изложенное, прошу вас содействовать в посещении мною Балуха, Сенцова, Клыха и Кольченко с целью мониторинга соблюдения их прав на надлежащую медпомощь", - говорится в письме.

В свою очередь, Денисова обязуется обеспечить Москальковой синхронное посещение четырех граждан РФ, содержащихся в местах несвободы на территории Украины, в соответствии с заявленным ею списком.

 

В рамках останніх домовленостей із російською стороною ми підготували свій лист і вже повезли в офіс Уповноваженого РФ.

Опубліковано Людмилою Денісовою 19 червня 2018 р.

Напомним, ранее Москалькова заявляла, что что утвердила с Денисовой "дорожную карту" по посещению заключенных.

В Кремле заявили, что общественный резонанс не может повлиять на решение РФ по Сенцову Денисова констатировала срыв договоренностей по визитам к политзаключенным в РФ
Теги публикации: омбудсмен, Денисова, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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