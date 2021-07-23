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Денисова: пропавшими без вести в ОРДЛО считаются почти 260 человек

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Киев, Пятница 23 июля 2021 17:25
Денисова: пропавшими без вести в ОРДЛО считаются почти 260 человек Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На сегодня пропавшими без вести на оккупированном Донбассе считаются 258 человек. В том числе 67 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.

Сообщается, что она провела встречу с директором Международной комиссии по вопросам пропавших без вести Кэтрин Бомбергер.

"Подчеркнула, что в результате вооруженной агрессии РФ на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей 258 человек (в том числе 67 военнослужащих, резервистов) считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах", - отметила Денисова.

Она добавила, что работы по их поиску должны проводиться в рамках Трехсторонней контактной группы, но процесс заблокирован российской стороной.

Кроме того, омбудсмен обратила внимание на проблемы поиска пропавших без вести в Крыму и Севастополе. С 2014-го года управление Верховного комиссара ООН по правам человека в Украине задокументировало 43 случая, Украина располагает данными об 11.

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Денисова ОРДЛО
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