Денисова прокомментировала освобождение украинских моряков из крымского СИЗО

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова отметила, что действия РФ не имеют ничего общего с реальной правозащитной практикой

Уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова прокомментировала освобождение украинских моряков из СИЗО Симферополя в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

Так, Денисова отметила, что из СИЗО Симферополя выпустили капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, а также двух рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова, им изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

"Хочу подчеркнуть, что подобные действия Российской Федерации не имеют ничего общего с реальной правозащитной практикой, а являются лишь использованием украинских граждан в своей внешнеполитической игре...Показательное освобождение российскими властями украинских моряков не является истинной гуманитарной миссией", - написала она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из СИЗО Симферополя освободили капитана задержанного украинского судна "ЯМК-0041".

Отметим, судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов оккупированного Крыма. Российская сторона обвинила украинских моряков в нарушении запрета на вылов камбалы на шельфе.