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Денісова прокоментувала звільнення українських моряків з кримського СІЗО

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 14:24
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова зазначила, що дії РФ не мають нічого спільного із реальною правозахисною практикою

Уповноважений Верховної ради України Людмила Денісова прокоментувала звільнення українських моряків з СІЗО Сімферополя у анексованому Росією Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денісової у Facebook.

Так, Денісова зазначила, що із СІЗО Сімферополя випустили капітана українського риболовецького судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького, а також двох рибалок Руслана Кондратюка та Андрія Морозова, їм змінили запобіжний захід на підписку про невиїзд. 

"Хочу наголосити, що подібні дії Російської Федерації не мають нічого спільного із реальною правозахисною практикою, а є лише використанням українських громадян у своїй зовнішньополітичній грі...Показове звільнення російською владою українських моряків не є щирою гуманітарною місією", - написала вона.

Денісова прокоментувала звільнення українських моряків з кримського СІЗО

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з СІЗО Сімферополя звільнили капітана затриманого українського судна "ЯМК-0041".

Зазначимо, судно ЯМК-0041 було затримано 4 травня біля берегів окупованого Криму. Російська сторона звинуватила українських моряків в порушенні заборони на вилов камбали на шельфі.

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