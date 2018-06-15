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Денисова прибула в колонію до Сенцова

НовиниСуспільство    15.06.2018 - 10:11
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен відвідає Сенцова в російському Лабитнангі

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова прибула до колонії, в якій відбуває покарання український політв'язень Олег Сенцов. Про це повідомляє "112 Україна".

Повідомляється, що Денисова прибула в колонію в російському Лабитнангі, де відповідно з досягнутими угодами зустрінеться з режисером Сенцовым.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європарламент ухвалив резолюцію по Сенцову. Європейські депутати висловили солідарність з режисером , який 14 травня 2018 року оголосив голодування, щоб домогтися звільнення політв'язнів в Росії. У резолюції також зазначено, що вирок Сенцову ґрунтується на отриманих в результаті тортур свідченнях.

 

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Теги публікації: Олег Сенцов, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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