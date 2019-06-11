Денісова запропонувала Москальковій обговорити взаємне звільнення засуджених

Фото: Людмила Денісова (РБК-Україна)

У свою чергу Москалькова заявила про готовність до діалогу

Уповноважений з прав людини Верховної ради України Людмила Денісова запропонувала своїй колезі в РФ Тетяні Москальковій обговорити одночасне звільнення громадян двох країн, затриманих і засуджених на територіях Росії та України з мотивів, які одна із сторін вважає політичними. Про це Денісова заявила під час зустрічі з Москальковою в РФ, передають росЗМІ.

"У мене є деякі пропозиції і у нашої країни, щоб обговорити можливість не тільки підтримки наших громадян, які перебувають у складних ситуаціях в Росії та Україні, а обговорити можливість звільнення громадян, які перебувають у пенітенціарних установах, які відбувають покарання і тільки чекають правосуддя", - сказала ДенІсова.

ДенІсова наголосила, що вони могли б об'єднати зусилля і "використовувати те, що є добра воля президента України Володимира Зеленського саме на звільнення усіх".

У свою чергу Москалькова заявила про готовність до діалогу.

"Для нас дуже важливо, що сьогодні змінилася і риторика, і загальні підходи до правозахисної темі", - сказала вона.

Москалькова допустила варіант "розробити меморандум, угода з моніторингу та надання гуманітарної допомоги людям, які опинилися у тому чи іншому положенні на території України або Росії у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності і у зв'язку з іншими чинниками".

Російський омбудсмен вважає, що для звільнення ув'язнених "дуже важливо відійти від політизації теми, що було головною перешкодою, коли правозахисна тема йшла в політичну сферу і діалог далі не продовжувався".

Нагадаємо, керівництво київського офісу "Міжнародного комітету Червоного Хреста" під час спілкування з учасниками маршу підтримки політв'язнів пообіцяли почати діалог з представниками, уповноваженими їх родичами. Так, представник МКЧХ заявив про створення робочої групи з представниками громадських організацій, яким довіряють родичі українських в'язнів.