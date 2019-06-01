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Красный Крест создаст рабочую группу по украинским политзаключенным

Новости » Общество    01.06.2019 - 15:00
Красный Крест создаст рабочую группу по украинским политзаключенным
Фото: марш поддержки политзаключенных (РБК-Украина)

На следующей неделе должна состояться встреча представителей Красного Креста и общественных организаций

Руководство киевского офиса "Международного комитета Красного Креста" (МККК) во время общения с участниками марша поддержки политзаключенных пообещали с понедельника начать диалог с представителями, уполномоченными их родственниками. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Организаторы акции сообщили, что представитель МККК заявил о создании рабочей группы с представителями общественных организаций, которым доверяют родственники украинских заключенных.

"И со следующей недели начинаем настраивать диалог", - сообщили организаторы марша.

Сообщается, что первая встреча сформированной группы может состояться на следующей неделе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве устроили марш в поддержку политзаключенных. В марше принимают участие около 500 человек, которые скандируют "Свободу патриотам", "В'заключенные Кремля, мы вас не забыли", "Россия - вон из Украины", они требуют от новой власти освобождения украинских политзаключенным'заключенных. К маршу присоединилась исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая требует, чтобы украинским врачам доступ украинских пленных.

 

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