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Денисова пояснила, что делать гражданским, которых Россия насильно транспортировала к себе

Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает насильно вывозить украинцев к себе. По состоянию на 16 апреля, согласно данным СМИ оккупанта, нашу страну покинули 808 тысячи человек, среди которых 153 тысячи детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой.

"На прошлой неделе ко мне обратились волонтеры из России, которые обнаружили три лагеря для депортированных украинцев в Пензенской области. Они посетили один из таких лагерей, где в то время находились более 400 человек - в основном женщины и 147 детей разного возраста, включая младенцев", - пишет Денисова.

По словам Денисовой, наши граждане находились в угнетенном положении, не имели одежды, еды и предметов гигиены.

"По результатам совместной работы с российскими волонтерами, консульской службой в Эстонии и Эстонской стороной, вчера первые 7 украинцев из лагеря в Пензенской области, в том числе семья с тремя детьми были доставлены до города Нарва в Эстонии и получают помощь. Сейчас готовимся к перевозке следующей группы лиц", - добавляет обмудсмен.

Денисова призвала граждан Украины, которые сейчас находятся в России - добраться до границы до города Нарва, где им окажут помощь.

Война России против Украины длится пятьдесят три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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