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Денісова звернулася до МКЧХ з проханням відвідати українських політв'язнів в РФ

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 11:46
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова просить МКЧХ сприяти організації її візитів до українських політв'язнів

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до керівника Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту з проханням відвідати українських політв'язнів в Росії. Про це вона написала у Facebook.

Так, Денісова повідомила, що від учора намагається зустрітися з Бартом, але його помічники заявляють, що в нього "дуже щільний графік і він не може зустрітися", тому вона звернулася до нього з листом.

"Я направила до них офіційний лист з проханням відвідати Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Станіслава Клиха та Олександра Шумкова. Я попросила його здійснити візити у пенітенціарні заклади, де вони відбувають покарання, аби перевірити стан їхнього здоров'я, а також сприяти організації моїх візитів до згаданих громадян України", - написала вона.

 

Від учора намагаюсь зустрітися із керівництвом Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в РФ,...

Опубліковано Людмилою Денісовою 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що омбудсмен досі не отримала від РФ даних про стан здоров'я українських політв’язнів, які голодують.

Денісова просить омбудсмена РФ про сприяння у відвідуванні Балуха, Сенцова, Клиха і Кольченка Омбудсмен РФ заявила, що затвердила з Денісовою "дорожню карту" щодо відвідування ув'язнених
Теги публікації: Красный Крест, Денисова, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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