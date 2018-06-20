Денісова звернулася до МКЧХ з проханням відвідати українських політв'язнів в РФ

Денісова просить МКЧХ сприяти організації її візитів до українських політв'язнів

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до керівника Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту з проханням відвідати українських політв'язнів в Росії. Про це вона написала у Facebook.

Так, Денісова повідомила, що від учора намагається зустрітися з Бартом, але його помічники заявляють, що в нього "дуже щільний графік і він не може зустрітися", тому вона звернулася до нього з листом.

"Я направила до них офіційний лист з проханням відвідати Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Станіслава Клиха та Олександра Шумкова. Я попросила його здійснити візити у пенітенціарні заклади, де вони відбувають покарання, аби перевірити стан їхнього здоров'я, а також сприяти організації моїх візитів до згаданих громадян України", - написала вона.

Від учора намагаюсь зустрітися із керівництвом Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в РФ,... Опубліковано Людмилою Денісовою 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що омбудсмен досі не отримала від РФ даних про стан здоров'я українських політв’язнів, які голодують.