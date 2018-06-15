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Интервью

Денисова договорилась встретиться с омбудсменом РФ в Москве в понедельник

НовостиПолитика    15.06.2018 - 23:52
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

На встрече в офисе Москальковой будут обсуждаться условия посещения заключенных омбудсменами

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова договорились встретиться в Москве в понедельник, 18 июня. Об этом сообщила советник Денисовой Елена Мячина, передает "Радио Свобода".

Мячина отметила, что она и уполномоченная ВР по правам человека еще находятся в российском Салехарде недалеко от Лабытнанги, где удерживают украинского режиссера Олега Сенцова, однако 18 июня они должны быть в Москве.

В то же время российская уполномоченная по правам человека Москалькова заявила, что на встрече, которая состоится в ее офисе, будут обсуждаться условия посещения омбудсменами заключенных, которых удерживают в России и в Украине.

Напомним, уполномоченному ВР Людмиле Денисовой отказали во встрече с политзаключенным Олегом Сенцовым в колонии в Лабытнанги, попросив покинуть исправительное заведение. Впоследствии Денисова сообщила, что омбудсмен РФ Татьяна Москалькова пообещала передать ей информацию о состоянии здоровья Сенцова.

Состояние здоровья Сенцова удовлетворительное, - омбудсмен РФ Недопуск к Сенцову может свидетельствовать о серьезном ухудшении его состояния, - Геращенко
Теги публикации: омбудсмен, Олег Сенцов, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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