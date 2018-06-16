Денисова спробує відвідати політв'язня Карпюка

Омбудсмен направляється до "Володимирського централу", де утримують Миколу Карпюка

Уповноважений Верховної ради України Людмила Денисова сьогодні спробує відвідати політв'язня Миколу Карпюка, який відбуває покарання у "Володимирському централі". Про це вона повідомила в ефірі "112 Україна".

"Зараз ми рухаємося в напрямку "Володимирського централу", де утримується Микола Карпюк, щоб відвідати його", - зазначила Денисова.

У той же час вона додала, що українське посольство отримало листа про те, що російська сторона не встигає узгодити процедури і надати можливість зустрітися з Карпюком представникам консульства.

"Поки там нічого не написано про мене як уповноваженого. Тому ми їдемо. Будемо подавати заяву у відповідності з російським кодексом, щоб мені дали зустрітися з Карпюком", - заявила Денисова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Денисова домовилася зустрітися з омбудсменом РФ у Москві в понеділок після невдалої спроби відвідати Олега Сенцова.

Зазначимо, Микола Карпюк отримав в Росії 22,5 років ув'язнення нібито за участь у бойових діях під час першої чеченської війни проти російської армії. Його звинуватили у створенні і командуванні загоном "Вікінг", вбивстві російських військових у 1994-1995 роках.