Денисова попросила посла США повлиять на РФ в вопросе политзаключенных

Людмила Денисова провела встречу с послом США

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова попросила посла США Мари Йованович повлиять на Российскую Федерацию, чтобы они допустили к посещению украинских политзаключенных. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного по правам человека.

Как отмечается, в ходе встречи Денисова подчеркнула необходимость осуществления международного давления на РФ

"Я прошу вас повлиять на Российскую Федерацию, чтобы они допустили к посещению украинских политзаключенных хоть одного представителя, который бы не зависел от России", - говорится в сообщении.

В ответ Мари Йованович отметила, что США продолжит поддерживать Украину как страну, которая построена на принципах демократии и придерживается всех международных договоров и конвенций.

Напомним, ранее Денисова заявляла, что информация о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова является противоречивой.

В частности, 22 июня председатель совета при президенте РФ Михаил Федотов заверил, что Сенцов якобы согласился принимать смесь для специализированного питания Nitridrink.