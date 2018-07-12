Денісова попросила посла США вплинути на РФ у питанні політв’язнів

Людмила Денісова сьогодні провела зустріч з послом США

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова попросила посла США Марі Йованович вплинути на Російську Федерацію, щоб вони допустили до відвідання українських політв’язнів. Про це йдеться у повідомленні на сайті уповноваженого з прав людини.

Як зазначається, в ході зустрічі Денісова наголосила на необхідності здійснення міжнародного тиску на РФ

"Я прошу вас вплинути на Російську Федерацію, щоб вони допустили до відвідання українських політв’язнів хоч одного представника, який би не залежав від Росії", - йдеться у повідомленні.

У відповідь Марі Йованович зазначила, що США продовжить підтримувати Україну як державу, яка побудована на принципах демократії та дотримується всіх міжнародних договорів та конвенцій.

Нагадаємо, раніше Денісова заявляла, що інформація про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова є суперечливою.

Зокрема, 22 червня голова ради при президенті РФ Михайло Федотов запевнив, що Сенцов нібито погодився приймати суміш для спеціалізованого харчування Nitridrink.