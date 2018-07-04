Денисова попросила комиссара Совета Европы совместно посетить Сенцова

Денисова обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека Миятович

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович относительно возможности осуществления совместного визита к Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным. Об этом говорится на сайте омбудсмена.

Сообщается, что Денисова сегодня в Вильнюсе встретилась с омбудсменом Сейма Литвы Раймондасом Шукисом и руководителем офиса омбудсмена Сейма Литвы Аугустинасом Нормантасом.

Омбудсмен сообщила, что недавно она обратилась к послам Европейского союза с просьбой на саммите Украина - ЕС принять резолюцию относительно украинских политзаключенных.

Также Денисова обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович о возможности осуществления совместного визита к Сенцову и другим украинских политзаключенных. Уполномоченный отметила, что скоро планируется встреча с Миятович.

Напомним, что Денисова во время встречи с председателем Конституционного суда Литвы Дайнюсом Жалимасом договорились об обмене опытом и сотрудничестве в сфере прав человека.