Денисова попросила комісара Ради Європи спільно відвідати Сенцова

Денисова звернулася до комісара Ради Європи з прав людини Міятович

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова звернулася до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович щодо можливості здійснення спільного візиту до Олега Сенцова та інших українських політв'язнів. Про це йдеться на сайті омбудсмена.

Повідомляється, що Денисова сьогодні у Вільнюсі зустрілася з омбудсменом Сейму Литви Раймондасом Шукісом і керівником офісу омбудсмена Сейму Литви Аугустінасом Нормантасом.

Омбудсмен повідомила, що нещодавно вона звернулася до послів Європейського союзу з проханням на саміті Україна - ЄС прийняти резолюцію щодо українських політв'язнів.

Також Денисова звернулася до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович про можливість здійснення спільного візиту до Сенцова та інших українських політв'язнів. Уповноважений зазначила, що незабаром планується зустріч з Міятович.

Нагадаємо, що Денисова під час зустрічі з головою Конституційного суду Литви Дайнюсом Жалимасом домовилися про обмін досвідом та співробітництво у сфері прав людини.