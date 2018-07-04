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Денисова попросила комісара Ради Європи спільно відвідати Сенцова

НовиниПолітика    04.07.2018 - 14:48
Фото (ombudsman.gov.ua)
Фото (ombudsman.gov.ua)

Денисова звернулася до комісара Ради Європи з прав людини Міятович

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова звернулася до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович щодо можливості здійснення спільного візиту до Олега Сенцова та інших українських політв'язнів. Про це йдеться на сайті омбудсмена.

Повідомляється, що Денисова сьогодні у Вільнюсі зустрілася з омбудсменом Сейму Литви Раймондасом Шукісом і керівником офісу омбудсмена Сейму Литви Аугустінасом Нормантасом.

Омбудсмен повідомила, що нещодавно вона звернулася до послів Європейського союзу з проханням на саміті Україна - ЄС прийняти резолюцію щодо українських політв'язнів.

Також Денисова звернулася до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович про можливість здійснення спільного візиту до Сенцова та інших українських політв'язнів. Уповноважений зазначила, що незабаром планується зустріч з Міятович.

Нагадаємо, що Денисова під час зустрічі з головою Конституційного суду Литви Дайнюсом Жалимасом домовилися про обмін досвідом та співробітництво у сфері прав людини.

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Теги публікації: Рада Європи, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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