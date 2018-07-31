Денисова обратится в Минюст из-за нарушений в Бучанской колонии

Также Денисова обратится в уголовно-исполнительную службу

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратится в Министерство юстиции Украины и Государственную уголовно-исполнительную службу в связи с нарушениями условий содержания осужденных в Бучанской исправительной колонии №85. Об этом она написала в Facebook.

"Сегодня побывала в Бучанской исправительной колонии №85. Увидела условия, в которых содержатся осужденные, пообщалась с некоторыми из них и с руководством колонии. В одном из корпусов протекает крыша. Ремонт, который должны были сделать после последнего мониторинга, до сих пор продолжается. У большинства заключенных отсутствуют паспорта. Соответственно, трудовые договоры с ними не заключались. Фактически, люди работают бесплатно", - написала омбудсмен.

Также Денисова добавила, что будет поднимать эти вопросы и обращаться в Минюст и Государственную уголовно-исполнительную службу.

Отметим, что Бучанская исправительная колония №85 находится в пгт Гостомель Киевской области.

Фото: (facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, по словам вице-спикер Верховной рады Ирины Геращенко, Украина готова обменять 23 граждан России на украинцев, которые находятся в России и на оккупированных территориях. В частности, в списке на обмен указан гражданин России Алексей Седиков, который содержится в Бучанской колонии.