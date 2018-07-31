Денісова звернеться в Мін'юст через порушення у Бучанській колонії

Також Денісова звернеться до кримінально-виконавчої служби

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернеться до Міністерства юстиції України та Державної кримінально-виконавчої служби у зв'язку з порушеннями умов утримання засуджених у Бучанській виправній колонії №85. Про це вона написала у Facebook.

"Сьогодні побувала в Бучанській виправній колонії №85. Побачила умови, в яких утримуються засуджені, поспілкувалася з деякими з них і з керівництвом колонії. В одному з корпусів протікає дах. Ремонт, який повинні були зробити після останнього моніторингу, досі триває. У більшості ув'язнених відсутні паспорти. Відповідно, трудові договори з ними не укладалися. Фактично, люди працюють безкоштовно", - написала вона.

Також Денісова додала, що буде піднімати ці питання і звертатися в Мін'юст і Державну кримінально-виконавчу службу.

Зазначимо, що Бучанська виправна колонія №85 знаходиться в смт Гостомель Київської області.

Фото: (facebook.com/denisovaombudsman)

Нагадаємо, за словами віце-спікер Верховної ради Ірини Геращенко, Україна готова обміняти 23 громадян Росії на українців, які перебувають в Росії і на окупованих територіях. Зокрема, в списку на обмін вказано громадянин Росії Олексій Седікі, який міститься в Бучанській колонії.