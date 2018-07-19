Денісова звернулася до верховного комісара ООН та генсека Ради Європи щодо стану Сенцова
Омбудсмен закликала усі правозахисні інституції вимагати від РФ звільнити Сенцова
Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до верховного комісара ООН з прав людини Зейд Раада аль Хуссейна, генерального секретаря Ради Європи Турбьорна Янгланда та комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович щодо організації візита їхніх представників до колонії, де утримують політв'язня Олега Сенцова. Про це Денісова повідомила у Facebook.
Омбудсмен просить їх перевірити інформацію про стан Сенцова, яку сьогодні, 19 липня, їй надав адвокат політв'язня Дмитро Дінзе.
"Олега вивозили з колонії у лікарню Лабитнангі, де лікарі збиралися годувати його примусово. Що значить, зі слів адвоката, заливати ентерально великі стакани поживної суміші. Олег відмовився, але пішов з ними на компроміс і тепер вживає, як каже адвокат зі слів Олега, 3-4 ложки поживної суміші вдень", - повідомила Денісова.
Дінзе також повідомив, що Сенцов плутається у датах. У нього нещодавно була друга криза, однак він не може сказати, коли.
"Закликаю всі міжнародні правозахисні інституції звернутися до президента РФ з вимогою терміново прийняти рішення про звільнення Олега Сенцова та всіх бранців Кремля", - написала Денісова.
Скріншот (facebook.com/denisovaombudsman)
Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, Сенцова в колонії Лабитнангі відвідав адвокат Дмитро Дінзе. Він повідомив, що стан здоров’я Сенцова значно погіршився.