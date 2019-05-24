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Денисова обратилась к Москальковой из-за объявления голодовки Клыхом

Новости » Общество    24.05.2019 - 16:05
Денисова обратилась к Москальковой из-за объявления голодовки Клыхом
Фото: Станислав Клых (svoboda.org)

Денисова просит Москалькову срочно проверить информацию об объявлении голодовки

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к своей коллеге в РФ Татьяне Москальковой, чтобы она срочно проверила информацию об объявлении голодовки Станиславом Клыхом. Об этом она написала в Facebook.

Денисова также попросила Москалькову принять меры по обеспечению надлежащих условий содержания и оказания медицинской помощи.

"Поэтому я обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы она срочно проверила информацию об объявлении голодовки Станиславом, а также приняла меры по обеспечению надлежащих условий содержания и оказания медицинской помощи", - написала Денисова.

Также она добавила, что обратились к украинскому консулу в Екатеринбурге, который связался с руководителем пенитенциарного учреждения "ФКУ Т УФСИН России по Челябинской области". Тот в свою очередь не подтвердил информацию о голодовке.

Кроме того, по информации Денисовой, консул собирается посетить Клыха в июне.

Сегодня российская правозащитница Татьяна Щур заявила, что украинский политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку.

В 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станислава Клиха приговорили к 22,5 и 20 лет заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне. 

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