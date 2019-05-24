ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Денісова звернулася до Москальковой через оголошення голодування Клихом

Новини » Суспільство    24.05.2019 - 16:05
Денісова звернулася до Москальковой через оголошення голодування Клихом
Фото: Станіслав Клых (svoboda.org)

Денісова просить Москалькову терміново перевірити інформацію про оголошення голодування

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до своєї колеги в РФ Тетяни Москалькової, щоб вона терміново перевірила інформацію про оголошення голодування Станіславом Клихом. Про це вона написала у Facebook.

Денісова також попросила Москалькову вжити заходів щодо забезпечення належних умов утримання та надання медичної допомоги.

"Тому я звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, щоб вона терміново перевірила інформацію про оголошення голодування Станіславом, а також вжила заходів щодо забезпечення належних умов утримання та надання медичної допомоги", - написала Денісова.

Також вона додала, що звернулися до українського консула в Єкатеринбурзі, який зв'язався з керівником пенітенціарної установи "ФКУ Т УФСІН Росії по Челябінській області". Той у свою чергу не підтвердив інформацію про голодування.

Крім того, за інформацією Денісової, консул збирається відвідати Клыха в червні.

Сьогодні російська правозахисниця Тетяна Щур заявила, що український політв'язень Станіслав Клих оголосив голодування.

У 2016 році українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха засудили до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського слідства, вони були членами організації УНА-УНСО і в 1994-1995 роках воювали в складі бандформувань у Чечні.

Звільнені українські рибалки перетнули КПВВ "Чонгар" У Криму звільнили двох херсонських рибалок
Новини України Денисова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся