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Политзаключенный Клых объявил голодовку

Новости » Политика    24.05.2019 - 09:08
Политзаключенный Клых объявил голодовку
Фото: Станислав Клих (svoboda.org)

Голодание Клиха правозащитница назвала мольбой о помощи

Украинский политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур в Facebook.

Голодание Клыха правозащитница назвала мольбой о помощи, адресованное новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Просто уже невозможно терпеть: ни холод в камере, ни плохую еду, от которой постоянно тошнит, а главное забвение", - пояснила она.

Политзаключенный Клых объявил голодовку

РБК-Украина писало, что украинский политзаключенный в России Станислав Клих в феврале был переведен в Челябинск на плановое лечение. Клих находился на плановом лечении в ЛПУ-3 (лечебно-исправительном учреждении, - ред.) в Челябинске.

Ранее мать удерживаемого в Российской Федерации политзаключенного Станислава Клиха сообщила, что состояние здоровья ее сына ухудшается, а никакой необходимой медицинской помощи он не получает.

Отметим, в 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станислава Клиха приговорили к 22,5 и 20 лет заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне. Одновременно Клих заявил, что никогда не был в Чечне.

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