ru ua
Вс, 27 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Денисова о новом "референдуме": наступление ВСУ смогут подать как нападение на Россию

Новина українською →
Киев, Воскресенье 27 марта 2022 17:36
Денисова о новом "референдуме": наступление ВСУ смогут подать как нападение на Россию Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Омбудсмен Людмила Денисова считает, что за идеей нового "референдума" оккупанты на Донбассе хотят подать будущее наступление Вооруженных сил Украины как нападение на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.

"Понимая усиление позиций Вооруженных сил Украины в войне и опасаясь освобождения Украиной временно оккупированного Луганска, террористическое руководство "ЛНР" пытается как можно быстрее провести референдум о вступлении в состав России. Ведь после проведенного "референдума" страна-оккупант сможет цинично назвать наступление ВСУ на Донбасс "нападением на Россию", - отметила она.

Денисова подчеркнула, что территории временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей должны быть возвращены под контроль Украины. А фейковые референдумы юридически ничтожны и не имеют правовых последствий.

Она также обратилась к мировому сообществу с призывом усилить санкции против России.

Напомним, сегодня главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время может пройти "референдум" о вхождении оккупированных районов в состав России.

В МИД Украины уверены, что ни одна страна не признает такой "референдум".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денисова ОРДЛО Референдум Война России против Украины
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Хезболла и не только. Где Россия ищет боевиков для отправки на войну в Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хезболла и не только. Где Россия ищет боевиков для отправки на войну в Украину