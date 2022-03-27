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Денісова про новий "референдум": наступ ЗСУ зможуть подати як напад на Росію

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Київ, Неділя 27 березня 2022 17:36
Денісова про новий "референдум": наступ ЗСУ зможуть подати як напад на Росію Фото: омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Омбудсмен Людмила Денісова вважає, що за ідеєю нового "референдуму" окупанти на Донбасі хочуть подати майбутній наступ Збройних сил України як напад на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram.

"Розуміючи посилення позицій Збройних сил України у війні і побоюючись звільнення Україною тимчасово окупованого Луганська, терористичне керівництво "ЛНР" намагається якнайшвидше провести референдум про вступ до складу Росії. Адже після проведеного "референдуму" країна-окупант зможе цинічно назвати наступ ЗСУ на Донбас "нападом на Росію", - зазначила вона.

Денісова підкреслила, що території тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей мають бути повернуті під контроль України. А фейкові референдуми юридично нікчемні і не мають правових наслідків.

Вона також звернулася до світової спільноти із закликом посилити санкції проти Росії.

Нагадаємо, сьогодні ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом може пройти "референдум" про входження окупованих районів до складу Росії.

У МЗС України впевнені, що жодна країна не визнає такий "референдум".

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